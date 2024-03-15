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Dünya
AA 15.03.2024 15:13

Kremlin: Fransa, Ukrayna'daki çatışmaya giderek daha fazla sürükleniyor

Rusya, Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron'un Ukrayna ile ilgili sözlerine yanıt verdi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov "Fransa, Ukrayna'daki çatışmaya giderek daha fazla sürükleniyor" dedi.

Kremlin: Fransa, Ukrayna'daki çatışmaya giderek daha fazla sürükleniyor

Macron, geçen ay NATO askerlerinin Ukrayna'da konuşlandırılması önerisi getirdi.
DÜN de "Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı kazanmasını engellemeye hazırız" açıklamasını yaptı.

Fransa'nın Ukrayna'ya asker gönderebileceği mesajını verdi.

Macron: Rusya savaşı kazanırsa Avrupa'nın kredibilitesi sıfıra iner
Macron: Rusya savaşı kazanırsa Avrupa'nın kredibilitesi sıfıra iner

Bu sözlerine Moskova'dan da cevap gecikmedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Fransa zaten dolaylı olarak bu savaşın içinde..." dedi.

Macron yönetiminin savaşın içine daha fazla sürükleneceğinin sinyalini verdiğini belirtti.

Fransa'nın Rusya'yı "düşman" olarak gördüğüne işaret etti.  

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