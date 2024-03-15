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Dünya
AA 15.03.2024 14:35

ABD'de 3 eyaleti etkisi altına alan fırtınada 2 kişi öldü

ABD'nin batısındaki Ohio, Kentucky ve Indiana eyaletlerinde etkili olan fırtına nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti, onlarca konut zarar gördü.

ABD'de 3 eyaleti etkisi altına alan fırtınada 2 kişi öldü

ABD'nin Ohio eyaletinden yetkililer, Bellefontaine kentindeki fırtınada 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin ağır yaralandığını bildirdi.

Yetkililer, eyaletteki Plymouth kasabasında da fırtına nedeniyle bazı konutların zarar gördüğünü belirtti.

Kentucky Valisi Andy Beshear, Trimble bölgesindeki Milton kentinde 100'ü aşkın yapının zarar gördüğünü kaydetti.

Indiana eyalet polisinden yapılan açıklamada da Winchester kentinde fırtına nedeniyle çok sayıda kişinin yaralandığı ve net hasarın tespiti için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Colorado eyaletinde ise kar fırtınası nedeniyle uçuşlar iptal edilirken, olumsuz hava koşullarının, elektrik kesintileri ve bazı ana yolların kapanmasına yol açtığı bildirildi.

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