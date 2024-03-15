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Dünya
TRT Haber 15.03.2024 15:15

Rusya-Ukrayna savaşında çatışmalar şiddetleniyor

Moskova, Ukrayna'ya bağlı güçlerin Kursk ve Belgorod'a sızmaya çalıştığını, ancak engellendiğini duyurdu. Kaluga'da da bir petrol rafinerisinin hedef alındığı belirtiliyor. Rusya ise Ukrayna'nın bazı kentlerini vurdu. Odessa'ya düzenlenen füzeli saldırıda 14 kişi öldü.

Rusya-Ukrayna savaşında çatışmalar şiddetleniyor

Rusya-Ukrayna savaşında çatışmalar bitmiyor, hatta giderek şiddetleniyor.

Rusya Savunma Bakanlığı, sınırdaki Kursk ve Belgorod kentlerine sızmaya çalışan Ukrayna güçlerinin engellendiğini açıkladı.

Rus istihbarat servisi FSB, Belgorod'da sabotaj hazırlığındaki bir Rus vatandaşının yakalandığını duyurdu.

Kiev, Rusya'nın kritik tesislerine de saldırı düzenleniyor.

Son olarak Kaluga'daki petrol rafinerisinin insansız hava araçları ile hedef alındığı öne sürüldü. Tesiste hasar oluştuğu iddia ediliyor.

Ukrayna, güçlerini daha önce Rusya'nın kontrolüne geçen Avdiyivka'ya doğru yönlendiriyor. Saldırı hazırlığında olduğu değerlendiriliyor.

Odessa'ya düzenlenen füzeli saldırıda 14 kişi öldü

Rusya ise Ukrayna'nın birçok kentini vurdu. Başkent Kiev'e İHA saldırısı düzenlendi.

Odessa'ya düzenlenen füzeli saldırıda 14 kişi öldü, 46 kişi yaralandı.

Vinnıtsya kentinde de bina vuruldu. Enkaz altında kalan en az iki kişi hayatını kaybetti.

AB Dış İlişkiler ve Politikalar Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Rusya'nın yaz aylarında Ukrayna'ya geniş çaplı bir saldırı başlatabileceğini söyledi.

Savaşın sonucunun da aynı dönemde belirleneceği yorumunu yaptı.  

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