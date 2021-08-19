Haber Giriş: 19 Ağustos 2021 Perşembe 11:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Somali'de Eş-Şebab'a operasyon: 25 ölü
Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik operasyonda 25 örgüt üyesi öldürüldü.
Somali Enformasyon Bakanlığınca yapılan açıklamaya göre, ülkenin orta bölgesindeki Galmudug eyaletinde Eş-Şebab'a yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda 25 örgüt üyesi öldürüldü, eyalet güvenlik güçlerinden 5 kişi de hayatını kaybetti.
Açıklamada, Somali'nin Galmudug eyaletinde güvenlik güçlerinin Eş-Şebab'a yönelik operasyonlarında son 2 ayda bazı stratejik yerlerin de ele geçirildiği aktarıldı.
Eş-Şebab, bölgede sık sık güvenlik güçlerini ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.
Etiketler: Somali Terör Örgütü
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