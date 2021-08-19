Haber Giriş: 19 Ağustos 2021 Perşembe 11:06Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Afganistan'daki bağımsızlık gösterilerinde izdiham
[Temsili fotoğraf: Reuters]
Afganistan'ın Esedabad kentinde Taliban'ın, Bağımsızlık Günü gösterileri sırasında ateş açtığı, çıkan izdihamda hayatını kaybedenlerin olduğu bildirildi.
Reuters'ın görgü tanıklarına dayandırdığı haberine göre, Esedabad'daki Bağımsızlık Günü gösterilerinde Afganistan ulusal bayrağı sallandı ve bunun üzerine Taliban tarafından ateş açıldı.
Muhammed Salim isimli görgü tanığı, kayıpların, açılan ateş sonucu mu yoksa izdiham sebebiyle mi olduğunun bilinmediğini söyledi.
Taliban'dan henüz konuya ilişkin açıklama yapılmadı.
Etiketler: Afganistan Taliban
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