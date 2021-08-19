Reuters'ın görgü tanıklarına dayandırdığı haberine göre, Esedabad'daki Bağımsızlık Günü gösterilerinde Afganistan ulusal bayrağı sallandı ve bunun üzerine Taliban tarafından ateş açıldı.

Muhammed Salim isimli görgü tanığı, kayıpların, açılan ateş sonucu mu yoksa izdiham sebebiyle mi olduğunun bilinmediğini söyledi.

Taliban'dan henüz konuya ilişkin açıklama yapılmadı.