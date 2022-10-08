Haber Giriş: 8 Ekim 2022 Cumartesi 14:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Somali'de Eş-Şebab operasyonunda 14 örgüt üyesi öldürüldü
[Fotograf: AA]
Somali'de Eş-Şebab terör örgütüne yönelik operasyonda 14 örgüt üyesi etkisiz hale getirildi.
Somali Ulusal Ordu Radyosunca (SNA) yapılan açıklamada, Aşağı Şabel bölgesinde Eş-Şebab operasyonu düzenlendiği bilgisi paylaşıldı.
Operasyonda 14 örgüt üyesinin etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, öldürülen Eş-Şebab üyeleri arasında örgüt elebaşlarından Muhammed Nur Shire'nin de bulunduğu kaydedildi.
Enformasyon Bakan Yardımcısı Abdirahman Adala, örgüt propagandasında kullanılan 40 sosyal medya hesabının da askıya alındığını duyurdu.
Etiketler: Somali
Sıradaki Haber
Etiyopya'da düzenlenen hava saldırısında 5 kişi hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz