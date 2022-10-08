ABD, ulusal güvenliğinin tehdit altında olduğu gerekçesiyle teknoloji alanında Çin'e yönelik kısıtlamalarını artırıyor.

Konuya ilişkin açıklama, ABD Ticaret Bakanlığı'ndan geldi.

Yeni ihracat kontrollerinin Çin'in gelişmiş bilgi işlem çiplerini elde etme, süper bilgisayarlar geliştirme ve bakımını yapma, gelişmiş yarı iletken üretme kabiliyetini kısıtlayacağı vurgulandı.

Söz konusu ürünlerin ve kabiliyetlerin Çin tarafından kitle imha silahları da dahil olmak üzere gelişmiş askeri sistemlerin üretimi için kullanıldığı ifade edildi.

Düzenlemeye göre bu ekipmanların satışı için lisans alınması gerekecek.

Bu kapsamda 31 Çinli şirket yakın takibe alındı.

Çin'in bilgi işlem kabiliyetlerini geliştirmeye büyük kaynak ayırdığı ve 2030 yılına kadar yapay zekada dünya lideri olmayı hedeflediği belirtiliyor.