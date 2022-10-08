Dünyanın en nadide pembe elmaslarından biri Williamson Pink Star yani Williamson Pembe Yıldızı.

Adını Kraliçe 2. Elizabeth'e düğün hediyesi olarak verilen bir başka pembe elmastan aldı.

11 nokta 15 kıratlık pembe elmas, Hong Kong Sotheby's müzayede evinde rekor fiyata satıldı.

22 milyon dolara satılması tahmin edilen pembe elmas, 58 milyon dolara alıcı buldu.

Böylece bir elmas veya değerli bir taş için kırat başına biçilen en yüksek fiyata satılarak dünya rekoru kırdı.

Yüzük şeklinde küçük elmaslarla çevrelenen pembe elmas, açık artırmada en yüksek fiyata satılan ikinci en pahalı değerli taş oldu.

20 dakika süren açık arttırmada satılan elmasın alıcısı açıklanmadı.