Haber Giriş: 8 Ekim 2022 Cumartesi 11:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hollanda'da Kırmızı Lale Film Festivali başladı
Hollanda'da bu yıl 8'incisi düzenlenen Kırmızı Lale Film Festivali başladı. Yunus Emre Enstitüsü desteğiyle yapılan festival, 15 Ekim'e kadar sürecek.
Koronavirüs salgını sebebiyle yapılamayan çok sayıda organizasyon tek tek yapılmaya başlandı.
Hollanda'da 3 yıl koronavirüs arası veren Kırmızı Lale Film Festivali de onlardan biri. Amsterdam Yunus Emre Enstitüsünün desteğiyle düzenlenen festivalin açılışı Rotterdam kentinde yapıldı.
Açılışta, Türkiye'nin seçilmiş ilk kadın belediye başkanı Leyla Atakan'ın hayatını anlatan "Leyla Hanım" filmi gösterildi.
Filmin yönetmeni İlke İşisağ da festivale çevrim içi katılarak seyircilerin sorularını yanıtladı.
15 Ekim'e kadar sürecek festival kapsamında Rotterdam, Amsterdam ve Deventer kentlerinde 9 Türk filmi gösterilecek.
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