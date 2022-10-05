Ulusal Uzun Metraj yarışma filmlerinden ''Kar ve Ayı'' 59. Altın Portakal Film Festival'inde seyirciyle buluştu.

Kışın bitmek bilmediği uzak bir kasabaya atanan genç bir hemşirenin hikayesinin anlatıldığı film, Türkiye'de ilk kez Antalya'da gösterildi. Atatürk Kültür Merkezi'ndeki gösterime film ekibi de tam kadro katıldı.

Gösterimin ardından ekip, sanatseverlerle söyleşide bir araya geldi.

Film yönetmeni Selcen Ergun, "'Hem filmi izlerken çünkü ben de onlarla birlikte izledim. Sonrasında söyleşide de gelen sorularda aslında filmin ruhunu, hissini, dünyasını anladıklarını o karakterle özdeşlik kurduklarını görebildim. Bu da beni çok mutlu etti" diye konuştu.

TRT 7 yapımla festivalde

Bağımsız sinemaya verdiği desteğini ortak yapımlarla sürdüren TRT, Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne 7 ortak yapımla katıldı.

TRT Sinema Müdürü Faruk Güven, ''TRT sinema olarak yaptığımız ortak yapımlarda tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'deki festivallerde de yer alıyoruz. Bu sene Antalya Film Festivali'nde tam 7 tane filmimiz var. 3 tanesi ana yarışmada filmlerimizin. 3 tanesi kısa film olarak yarışıyor. 1 tanesi de proje geliştirme bölümünde yarışıyor'' dedi.

Film gösterimleri başta olmak üzere zengin içeriğiyle devam eden festival 8 Ekim'deki ödül töreniyle sona erecek.