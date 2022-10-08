Evden çalışma, araç paylaşımına teşvik,kamu binalarında ısıyı azaltma,sıcak su tüketimini durdurma...

Fransa'da Emmanuel Macron hükümetinin 15 maddelik enerji tasarrufu planı, muhalefetin eleştirisine yol açtı.



Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ülkesinin enerji tüketimini iki yılda yüzde 10 azaltmayı hedefliyor.



Bu kapsamda hükümet bir dizi tasarruf planı açıkladı, acil seferberlik çağrısı yaptı.

Plana tepkiler sürüyor



Enerji tüketimini düşürme hedefiyle sunulan bu plana Ulusal Birlik Partisi lideri Marine Le Pen sosyal medyadan tepki gösterdi.



Le Pen planı "Macron'un Fransa'yı yağmalamasının sonucu" olarak yorumladı.



"Kendisini ilerici olarak tanıtan kişi bizi üçüncü dünya ülkesi yapmayı başarmış olacak." ifadelerini kullandı.



Fransa, enerji krizinin sonucu olarak akaryakıt tedarik sıkıntısına da çözüm arıyor.



Ülkedeki benzin istasyonlarının yüzde 15'i akaryakıt sağlayamıyor..



Ülkenin kuzeyindeki Nord-Pas-de-Calais bölgesinde, evde bakım ve ambulans gibi sağlık hizmetleri de buna bağlı olarak son günlerde sekteye uğradı.



Yakıtı olmadığı için göreve gidemeyen ambulanslara kullanım dışı eski araçların yakıtı aktarılıyor.



Yetkililer durumun daha da kötüleşmesi halinde,halka açık bazı istasyonların sadece tıbbi acil durum araçlarına hizmet vermesi için valilik kararı çıkartılabileceğini belirtiyor.