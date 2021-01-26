Haber Giriş: 26 Ocak 2021 Salı 19:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Somali'de Eş-Şebab operasyonu: 7 militan öldürüldü
Somali'nin Güney Batı eyaletinde terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik operasyonda, 7 militan etkisiz hale getirildi.
Somali Haber Ajansı SONNA'nın haberine göre, ordu, Saydhelow bölgesinde örgüte yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, 7 militan öldürüldü.
Son aylarda Somali ordusu, terör örgütüne karşı Aşağı Şabel, Bay, Galgadud vilayetlerindeki operasyonlarını yoğunlaştırdı.
Etiketler: Terör Örgütü Somali
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