Haber Giriş: Kaynak: AA
Somali'de Eş-Şebab, askeri üsse saldırdı
[Grafik: TRT Haber]
Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'ın Baidoa şehrinin güneyindeki askeri üsse düzenlediği saldırıda en az 6 ordu mensubunun hayatını kaybettiği bildirildi.
Yerel medyadaki haberlere göre, üsse yönelik saldırı sabah saatlerinde düzenlendi.
En az 6 askerin hayatını kaybettiği saldırıda, militanlar üsse girdikten sonra çok sayıda mühimmat ve silahı da yanlarına alarak kaçtı.
Saldırının yaşandığı Daynunay köyüne gelen takviye birlikleri hedef alan militanlar, daha önce de bu köye saldırılar düzenlemişti.
Etiketler: somali saldırı Şebab örgütüSon Güncelleme: 5 Ağustos 2020 Çarşamba 16:26
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