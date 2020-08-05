Yerel medyadaki haberlere göre, üsse yönelik saldırı sabah saatlerinde düzenlendi.

En az 6 askerin hayatını kaybettiği saldırıda, militanlar üsse girdikten sonra çok sayıda mühimmat ve silahı da yanlarına alarak kaçtı.

Saldırının yaşandığı Daynunay köyüne gelen takviye birlikleri hedef alan militanlar, daha önce de bu köye saldırılar düzenlemişti.