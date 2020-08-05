Marsudi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ''Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamada yaşamını yitirenler için Lübnan hükümeti ve halkına başsağlığı diliyoruz.'' ifadesini kullandı.

Açıklamada, Endonezya hükümetinin Lübnan halkı ile dayanışma içinde olduğu kaydedildi.

Bu arada Dışişleri Bakanlığı, bölgedeki patlamada bir Endonezyalının hafif şekilde yaralandığı bilgisini paylaştı. Söz konusu kişinin durumunun iyi olduğu ifade edildi.

Lübnan'ın Beyrut Limanı'nda dün patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm Beyrut'u sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti.

Lübnan Kızılhaçı, patlamada 100 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 bin kişinin ise yaralandığını bildirmişti.