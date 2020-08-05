Zarif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Lübnanlı mevkidaşı Şerbel Vehbe ile telefonda görüştüğünü aktardı.

Beyrut'ta meydana gelen patlamanın yaralarını sarmak için her türlü acil yardıma hazır olduklarını belirten Zarif, "Lübnan Dışişleri Bakanı Vehbe ile görüşmede İran'ın Lübnan halkı ile olan güçlü ve kararlı dayanışmasını tekrar vurguladık." ifadelerini kullandı.

Zarif, patlamada zarar görenler için tıbbi malzeme yardımı göndereceklerini ve Beyrut'ta sahra hastanesi kuracaklarını kaydetti.

İran Kızılayı'ndan yapılan açıklamada ise doktorlar ve sahra hastanesi uzmanları dahil 22 sağlık personelinin Lübnan'a gönderildiği ifade edildi.

Açıklamada, 9 ton gıda ve tıbbi yardım malzemesinin de uçaklarla Lübnan'a ulaştırılacağı aktarıldı.

Beyrut Limanı'nda dün meydana gelen patlamada en az 100 kişi öldü, 4 binden fazla kişi yaralandı. Enkaz altında kalanların kurtarılması için arama çalışmaları devam ediyor.