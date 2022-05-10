Başvuru yapanlar arasında mevcut Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu, eski Cumhurbaşkanı Şerif Şeyh Ahmed ve eski Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud da yer alırken, aday başvuru işlemleri bugün son bulacak.

Öte yandan, seçimlerin yapılacağı alanda güvenliği, Afrika Birliği Somali Geçiş Misyonu sağlayacak.

275 sandalyeli Halk Meclisi ve 54 üyeli Senato, pazar günü ülkeyi 4 yıl boyunca yönetecek yeni ismi belirleyecek.

Seçimlerde mevcut ve eski cumhurbaşkanlarının yanı sıra eski Başbakan Hasan Ali Hayri ve Puntland Eyaleti Başkanı Said Abdullahi Deni de öne çıkan adaylar arasında gösteriliyor.