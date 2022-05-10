Rus güçlerinin Çernihiv'e döşediği mayınlar temizleniyor.

Ukraynalı bomba imha ekipleri tarafından yerleri tespit edilen mayınlar, özenle toplandıktan sonra uygun alanlarda kazılan çukurlara doldurulup özel bir düzenek kullanılarak imha ediliyor.

Belarus sınırında bulunan Çernihiv, Rus güçlerince günlerce bombalanmış ardından Rus zırhlı birlikleri tarafından şehrin giriş ve çıkışında kontrol noktaları oluşturulmuştu.

İstanbul görüşmelerine katılan Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Fomin, mart ayının sonunda Çernihiv'deki askeri eylemlerini azaltmaya karar verdiklerini açıklamıştı.

Rus kara birlikleri, martın sonunda Çernihiv bölgesinden tamamen çekilmiş fakat Ukraynalı askeri uzmanlar, mayınlı alanlar ve patlamamış bombalar yüzünden şehre sivil unsurların girişine kontrollü şekilde izin vermişti.