Günde ortalama 11 kişinin intihar ettiği İspanya'da, Akıl Sağlığı Eylem Planı'nı yürürlüğe koyan Sağlık Bakanı Carolina Darias, "Sessizlikten tartışmaya, tartışmadan eyleme geçmek gerekiyordu ve bu ilk eylem hattıdır. İntihar olayları, üstesinden gelinmesi gereken gizli bir dramdır." değerlendirmesinde bulundu.

Sağlık Bakanı Darias, salgın ve ekonomik krizle daha da artan intiharların toplum için "susturulmuş bir tehdit" olduğunu ve bundan çıkılması gerektiğini vurguladı.

Bakan, "İspanya'da her gün 220 kişi intihar girişiminde bulunuyor ve bunlarda 11'i hayatına son veriyor. 2021'de intihar olaylarında bir önceki yıla oranla yüzde 7,5 artış oldu." bilgisini paylaştı.

7/24 hizmet verilecek, uzman psikologlar görev alacak

Haftanın 7 günü 24 saat hizmet verecek intihar önleme telefon hatlarında uzman psikologlar görev yapacak, kişi haklarına saygılı, özel ve telefon faturalarında belli olmayacak bu görüşmeler gizli tutulacak ve acil müdahale edilecek.

İspanya'da 2020'de 3 bin 941 kişi intihar ederken, bunlardan 300'ünün 14-29 yaşında olması dikkati çekmişti.

İntihar olaylarına karşı sivil toplum örgütleri İspanya'da ilk kez eylül 2021'de meydanlara inerek gösteri düzenlemişti.