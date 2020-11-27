Haber Giriş: 27 Kasım 2020 Cuma 23:03Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Somali'de bombalı saldırı: 7 ölü, 8 yaralı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Somali'nin başkenti Mogadişu'da havalimanının yakınlarındaki bir kafeteryaya intihar saldırısı düzenlendi. Eş-Şebap terör örgütünün üstlendiği saldırıda 7 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.
Şehrin KM4 bölgesindeki işlek bir kafeteryada intihar saldırısı düzenleyen kişi üzerindeki bombayı patlattı.
Saldırıyı Eş-Şebap üstlendi
Saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti, en az 8 kişi de yaralandı.
Patlamayı üstlendiğini duyuran Eş-Şebap terör örgütü, saldırılarında sık sık başkent Mogadişu'yu hedef alıyor.
ABD Savunma Bakan Vekili bugün bölgedeydi
Saldırı, ABD Savunma Bakan Vekili Christopher Miller'ın Mogadişu ziyaretinden saatler sonra gerçekleşti.
Miller ziyaretinde, ABD'nin Mogadişu Büyükelçisi'ni ve bölgede görevli askeri personeli ziyaret etmişti.
Etiketler: Somali
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