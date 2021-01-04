Haber Giriş: 4 Ocak 2021 Pazartesi 12:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Somali'de bombalı saldırı: 3 ölü
[Fotoğraf: AA]
Somali'de dün akşam saatlerinde bir bombalı saldırı gerçekleşti. 3 kişi hayatını kaybetti.
Somali Haber Ajansının haberine göre, Aşağı Şabel bölgesi, Balcad ilçesinde düzenlenen bombalı saldırıda 2'si sivil, 1'i asker 3 kişi öldü.
6'sı asker 8 kişi de yaralandı.
Saldırı ile ilgili hükümetten resmi bir açıklama yapılmazken, saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Terör örgütü Eş-Şebab, Somali'de sık sık güvenlik güçlerini ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.
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