Somali Haber Ajansının haberine göre, Aşağı Şabel bölgesi, Balcad ilçesinde düzenlenen bombalı saldırıda 2'si sivil, 1'i asker 3 kişi öldü.

6'sı asker 8 kişi de yaralandı.

Saldırı ile ilgili hükümetten resmi bir açıklama yapılmazken, saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Terör örgütü Eş-Şebab, Somali'de sık sık güvenlik güçlerini ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.