Hint basınındaki haberlere göre, Tarım Bakanı Narendra Singh Tomar ile çiftçi temsilcileri, uzlaşmazlıkla sonuçlanan 6 tur görüşmenin ardından yeni tur görüşmeler için masaya oturacak. Son görüşmede çiftçilerin iki ana talebi olan yeni çıkarılan 3 tarım yasasının iptal edilmesi ve destekleme alımından asgari fiyat güvencesi getirilmesi konularında uzlaşma sağlanamamıştı.

Protestocular, yeni turda taleplerinin karşılanmaması halinde 6 Ocak'ta GT Karnal Karayolu'nda traktörlerle geçiş yapacaklarını, 26 Ocak Cumhuriyet Günü'nde de geniş çaplı protesto düzenleyeceklerini duyurdu.

Çiftçilerin gösterilerine polis müdahale ediyor

Kasımdan bu yana başkent Yeni Delhi sınırındaki çok sayıda noktada kamp kuran çiftçiler, zaman zaman bazı yolları kapatarak protestolarını sürdürüyor. Haftasonunda Haryana ve Pencap eyaletlerinde protestocu çiftçiler polisin müdahalesiyle karşılaşmıştı.

Uttar Pradeş eyaletinde Gaziabad şehrinde protestocular arasında bir çiftçi intihar etmişti.

Eylülde tarım sektörüne serbestlik getiren 3 yasanın parlamentoda kabul edilmesinin ardından protestolara başlayan çiftçiler, Pencap ve Haryana'dan başkente doğru harekete geçmişti.

Yoldaki polis barikatlarını kaldıran çiftçilere göz yaşartıcı gaz, tazyikli su ve coplarla müdahale edilmişti.

Çiftçiler borç içinde

Eylemlerini başkent Yeni Delhi'ye taşıyan çiftçiler, yeni tarım yasalarının kazançlarını azaltacağından, aracı şirketlere daha fazla yetki tanıyacağından ve sonunda kendilerini topraksız bırakacağından endişe ediyor.

Başbakan Narendra Modi hükümeti ise yeni yasaların, çiftçilere ürünlerini pazarlama özgürlüğü tanıyarak ve özel yatırımla tarımsal büyümeyi teşvik ederek tarım sektöründe reform amacı taşıdığını savunuyor.

Ülkede çiftçilerin yarısından fazlasının borç içinde olduğu, 2018 ve 2019'da 20 bin 638 çiftçinin canına kıydığı ifade ediliyor.

