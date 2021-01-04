Haber Giriş: 4 Ocak 2021 Pazartesi 11:04Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Oxford-AstraZeneca aşısı İngiltere'de kullanılmaya başladı
Oxford Üniversitesi ile AstraZeneca tarafından geliştirilen koronavirüs aşısı İngiltere'de uygulanmaya başladı.
İlk doz aşı, 82 yaşındaki diyaliz hastası Brian Pinker'a yapıldı.
Pinker, aşılamanın ardından, "Bugün koronavirüs aşısı olduğum için çok memnunum ve bu aşı Oxford tarafından geliştirildiği için gerçekten gurur duyuyorum." dedi.
İngiltere, 100 milyon doz sipariş ettiği Oxford-AstraZeneca aşısına 30 Aralık'ta onay vermişti.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Aşısı Oxford Üniversitesi
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