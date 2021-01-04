İlk doz aşı, 82 yaşındaki diyaliz hastası Brian Pinker'a yapıldı.

Pinker, aşılamanın ardından, "Bugün koronavirüs aşısı olduğum için çok memnunum ve bu aşı Oxford tarafından geliştirildiği için gerçekten gurur duyuyorum." dedi.

İngiltere, 100 milyon doz sipariş ettiği Oxford-AstraZeneca aşısına 30 Aralık'ta onay vermişti.