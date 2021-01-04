Güney Kore’de 2020'de doğum oranı 1 yıl içinde yüzde 10 düştü. 275 bin 800 bebek dünyaya geldi. İçişleri Bakanlığı "Politikamızda temel değişimlere gitmeliyiz" çağrısı yaptı.

Teşvikler yetersiz geldi

Güney Kore Devlet Başkanı Moon-Jae-in geçen ay, düşük doğum oranlarını artırmaya yönelik olarak, nakit desteği de dahil olmak üzere bir dizi teşvik açıklamıştı.

Devletin şu ana kadar sağladığı teşvikler çiftler tarafından yetersiz bulunuyordu.

Nedeni kariyer ve ev fiyatları

Nüfustaki azalma, işgücünü de azalttığından ülke ekonomisi için ciddi bir sorun teşkil ediyor. Doğum oranlarındaki düşmenin nedeni olarak ise,çocuk yapmanın kadınların mesleki gelecekleri için çok riskli olması gösteriliyor.

Ülkede ev fiyatlarının çok pahalı olması da çiftleri çocuk yapmaktan alıkoyuyor.

