Uluslararası Kurtarma Komitesi (IRC) Güney Sudan Direktörü Caroline Sekyewa, COVID-19 salgınının ülkede hayatı olumsuz etkilediğine dikkat çekti.

Sekyewa, Güney Sudanlıların halihazırda gıda sorunuyla mücadele ettiğini çatışmalar, ekonomik kriz, salgın hastalıklar ve doğal afetlerle birlikte durumun daha da kötüleştiğini söyledi.

Ülke genelinde 1,7 milyon kişi aşırı açlıkla mücadele ediyor.

Birleşmiş Milletler çağrıda bulundu

Birleşmiş Milletler (BM), Güney Sudan'da çatışmaların görüldüğü bazı bölgelerin insani yardıma açılması gerektiği, aksi takdirde açlıktan dolayı büyük bir felaketin yaşanabileceği uyarısında bulunmuştu.

İç savaşın bitmesine rağmen bazı bölgelerde etnik gruplar arasındaki çatışmaların devam ettiği ülkede, ekonomik kriz, salgın ve sellerin olumsuz etkileri hayatı daha da zorlaştırıyor.