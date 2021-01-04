Haber Giriş: 4 Ocak 2021 Pazartesi 11:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Endonezya’da çocuk tacizcilerine kimyasal hadım cezası
Endonezya, çocuk cinsel istismarının önüne geçmek amacıyla kimyasal hadım cezası getirdi.
Devlet Başkanı Joko Widodo, çocukların cinsel istismarını önlemek ve bu suça karşı caydırıcılığı artırmak amacıyla kimyasal hadımı içeren yeni yasa değişikliğini onayladı.
Yasa kapsamında ceza alanlara yönelik kimyasal hadım uygulaması, azami 2 yılda yerine getirilecek.
Çocuklara cinsel tacizde bulunanlara elektronik kelepçe takılmasının yanı sıra hadım cezası sonrası psikiyatrik ve tıbbi rehabilitasyon uygulanacak
Ülkedeki insan hakları örgütleri ise söz konusu cezayı, "eski çağlara doğru atılmış bir adım" olarak nitelendirdi.
Cezaya karşı çıkanlar, bunun cinsel istismar sorununu uzun vadede çözmeyeceğini savunuyor.
Etiketler: Endonezya
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