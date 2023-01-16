Haber Giriş: 16 Ocak 2023 Pazartesi 13:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Somali'de bombalı araçla saldırı: 3 ölü
Somali'nin Hiran bölgesinde, askeri üssün yakınlarında bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda 3 kişi öldü.
Ulusal basında yer alan haberlere göre, Hiran bölgesine bağlı Halgan kasabasında askeri üssün yakınında bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.
Saldırıda, aralarında Beledweyne bölgesi komutanlarından Jamal Ahmed Jama'nın bulunduğu 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Saldırıyı terör örgütü Eş-Şebab üstlendi.
Ülkede örgüte yönelik operasyonlar sürerken, Eş-Şebab sık sık kent ve kasaba merkezlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.
Etiketler: Somali
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