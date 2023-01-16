Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht görevinden istifa etti. Lambrecht’ın istifasıyla birlikte birçok anlaşmazlık yaşayan üçlü koalisyon hükümeti yeni bir sorun ile karşı karşıya kaldı. 2021 yılının Aralık ayında koalisyon anlaşmasını imzalayan Sosyal Demokrat Parti (SPD), Hür Demokrat Parti (FDP) ve Yeşiller (Grüne) hükümetinin görüş ayrılıkları son olarak anket sonuçlarına da yansıdı.

Anket şirketi İnşa'nın son araştırmalarına göre üç partiye destek oranı halk arasında yüzde 45 oranında kalıyor. 2021 Federal Meclis seçimlerinde üç partinin oy oranı yüzde 52 idi.

Lambrecht’ın istifasının perde arkası

Koalisyon hükümeti uzun süredir SPD’li bakan Lambrecht nedeniyle ciddi tepki topluyordu. Alman ordusundaki mühimmat eksikliği krizi ve son olarak 18 Puma türü panzerin aynı anda kullanılamaz hale gelmesi askeriyenin durumuna dair birçok endişeye neden olmuştu. Lambrecht’ın ordudaki modernleşme sürecini yönetemediği iddiaları nedeniyle savunma bakanlığı eleştiri oklarının hedefi haline gelmişti.

Koalisyondaki anlaşmazlıklar

Üçlü koalisyonun uzlaşı sağlayamadığı birçok gündem maddesi mevcut. Bunların başında gelen konulardan birisi yeni vatandaşlık yasası. Çifte vatandaşlığı kolaylaştırmayı öngören yasayı SPD ve Yeşiller desteklese de FDP’den planlanan kolaylıklara yönelik eleştiriler geliyor. Partiler arasındaki farklı görüşler reform sürecinin uzamasına neden oluyor.

Ukrayna’ya destek konusunda görüş ayrılıkları

Uluslararası arenada da hükümet partileri arasında birbirine ters düşen görüşler mevcut. Şansöyle Olaf Scholz, Leopard 2 türü panzerlerin Ukrayna’ya sevkiyatı konusunda ihtiyatlı davranırken hem kendi partisindan, hem koalisyon ortaklarından eleştiriler geliyor. FDP’nin savunma politikaları uzmanı Agnes Strack-Zimmermann, uzun süredir Scholz’un sevkiyat konusundaki tutumunu eleştiriyor ve Scholz’tan sevkiyat konusunda adım atmasını talep ediyor.

Haber: Emre Bölükbaşı