Rusya'ya bağlı Yakutistan Özerk Cumhuriyeti'nde sıcaklık ortalaması kışın sıfırın altında 40, yazın ise 19 derece.

Bugünlerde hava sıcaklığı sıfırın altında 50 dereceye kadar düştü. Ancak dondurucu soğuğa rağmen hayat durmuyor.

Ürünler kalıp gibi satılıyor

Soğuk iklimi nedeniyle tarımın imkansız olduğu kentte, sebze ve meyveler dışarıdan alınıyor.

Açık hava pazarlarında bütün ürünler, buz tutmuş tezgahlarda kalıp gibi satılıyor. Pazarcılara göre de soğuk, bir sorun değil.

En düşük sıcaklık sıfırın altında 64 derece

Yakutistan'da okullar ve resmi kurumlar, sıcaklık sıfırın altında 52 dereceye düşmedikçe tatil edilmiyor.

Bölgede bugüne kadar kaydedilen en düşük sıcaklık, sıfırın altında 64 derece.

Yaz aylarında görülen en yüksek sıcaklıksa 36 derece olarak kayda geçti.