Somali, Türkiye ile imzaladığı savunma işbirliği anlaşmasını onayladı

Somali Enformasyon Bakanı Daud Aweis, ülkesinin, Türkiye ile olan savunma alanındaki iş birliği anlaşmasına dair açıklamada bulundu.

İki ülke arasındaki anlaşmanın çok önemli bir adım olduğuna işaret eden Aweis, "Kabine, NATO üyesi ve Somali'nin yakın müttefiki Türkiye ile imzalanan savunma işbirliği anlaşmasını onayladı. Bu dönüm noktası niteliğindeki 10 yıllık anlaşma, Somali hükümetinin egemenliğini koruma çabalarını önemli ölçüde güçlendirecek." dedi.

Türkiye ile Somali arasında 8 Şubat'ta savunma ve güvenlik konularını da içeren Savunma ve Ekonomik İşbirliği Çerçeve Anlaşması imzalanmıştı.

Ekonomik ve siyasi sorunların yaşandığı Somali'de Eş-Şebab yıllardır ülkede güvenlik sorunu oluşturmaya devam ediyor.