Duman 9.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 21.02.2024 11:46

İsrail, daha önce "güvenli" olduğunu iddia ettiği El-Mevasi'den ardında cesetler bırakarak çekildi

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin daha önce "güvenli" olduğunu iddia ettiği El-Mevasi bölgesinden ardında çok sayıda ceset bırakarak çekildi.

İsrail, daha önce "güvenli" olduğunu iddia ettiği El-Mevasi'den ardında cesetler bırakarak çekildi
[Fotograf: Reuters]

İsrail güçleri dün gece girdiği Han Yunus'un batısında yer alan Mevasi bölgesi ile kuzeydoğusundaki El-Karara Limanı çevresinden 10 saat süren saldırılarının ardından çekildi. İsrail ordusunun çekilmesinin ardından yollarda, tarım arazilerinde çok sayıda Filistinlinin cesetlerinin olduğu görüldü.

Söz konusu Filistinlilerin ateşli silahlarla vurularak öldürüldükleri anlaşılırken, bölgedeki yollar, evler ve altyapıda oluşan büyük yıkım da dikkati çekti.

İsrail ordusu dün gece Han Yunus'un batısında yer alan Mevasi bölgesine girmişti.

Filistin resmi haber ajansı WAFA, Mevasi'deki saldırılarda en az 26 kişinin öldürüldüğünü duyurmuştu.

İsrail'in "güvenli" olduğunu iddia ettiği Mevasi bölgesi

Çok sayıda yerinden edilmiş Filistinlinin çadırının olduğu Mevasi bölgesi, İsrail'in daha önce "güvenli" olduğunu iddia ettiği yerler arasında bulunuyordu.

İsrail ordusu, Gazze kenti ile Gazze Şeridi'nin kuzey ve orta kesimlerindeki Filistinlilerin bu bölgeye gitmesini istemişti.

İki bölgeye ayrılmış olan Mevasi'nin Han Yunus'taki kısmı kentin en güneybatısında yer alıyor ve Deyr el-Belah kenti yakınlarına kadar uzanıyor.

Bölgenin genellikle tarım arazileri ve kum tepelerinden oluşan Refah'a bağlı kısmı ise kentin en kuzeybatısında kalıyor.

Mevasi'de yaklaşık 9 bin Filistinlinin bulunduğu ve bunlardan 2 bininin bölgenin Refah'ta kalan kısmında yaşadığı tahmin ediliyor.

ETİKETLER
İsrail
Sıradaki Haber
Avustralya Başbakanı Albanese, Assange'ın memleketine dönmesini istiyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:55
Kaan ve ikinci yerli uçak gemisi Yunan basınında
12:43
Süper kritik akış teknolojisiyle çöpe gidecek ürünler dönüştürülüyor
12:23
Türkiye'nin en büyük 10 bankasının karı rekor kırdı
12:17
Somali, Türkiye ile imzaladığı savunma işbirliği anlaşmasını onayladı
12:56
Erzincan'da şu ana kadar zehirli bir atığa saptanmadı
12:12
Aysel 36 yıl sonra tekrar TRT’de
Kars-Ardahan sınırındaki menderesler her mevsim farklı güzelliğe bürünüyor
Kars-Ardahan sınırındaki menderesler her mevsim farklı güzelliğe bürünüyor
FOTO FOKUS
Süper kritik akış teknolojisiyle çöpe gidecek ürünler dönüştürülüyor
Süper kritik akış teknolojisiyle çöpe gidecek ürünler dönüştürülüyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ