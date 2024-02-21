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Dünya
AA 21.02.2024 11:41

Avustralya Başbakanı Albanese, Assange'ın memleketine dönmesini istiyor

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, İngiltere'de tutuklu bulunan WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın, vatandaşı olduğu Avustralya'ya dönmesinin vaktinin geldiğini belirtti.

Avustralya Başbakanı Albanese, Assange'ın memleketine dönmesini istiyor
[Fotograf: AP]

Albanese, ABD Radio Sydney'e, İngiltere'deki Yüksek Mahkemede ABD'ye iadesine ilişkin temyiz davası dün başlayan Assange ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Konuyla ilgili düşüncelerini ABD ve İngiltere'deki en yüksek makamlara ilettiğini aktaran Albanese, "Açıkça yaptığım gibi, özelden de belirttim. Artık yeter, Julian Assange'ın eve dönmesinin vakti geldi." dedi.

Başbakan Albanese, davanın sonucunun lehine sonuçlanması için strateji belirlemek üzere Assange'ın hukuk ekibiyle düzenli görüştüğünü söyledi.

Albanese, hükümet olarak iki ülkeyle de diplomatik yollardan iletişimde olduklarını, bir sonuca ulaşmaya çabaladıklarını vurguladı.

Avustralya Parlamentosu, geçen hafta Avustralya vatandaşı olan Assange'ın ülkesine dönmesine izin verilmesi çağrısı yer alan karar çıkarmıştı.

Assange'ın dava süreci

Assange'ın kurduğu WikiLeaks, 28 Ekim 2010'da ABD'nin Irak ve Afganistan'da işlediği suçları da delillendiren 251 bin gizli belgeyi yayımlamıştı.

Assange, Haziran 2012'de sığındığı Ekvador'un Londra Büyükelçiliğinden 11 Nisan 2019'da çıkarılarak gözaltına alınmış ve "kefaletle serbest bırakılma şartlarını ihlal etmekten" tutuklanarak Londra'daki Belmarsh Hapishanesine konulmuştu.

Mahkeme, 50 hafta hapse mahkum edilen Assange'ın iade talebi çerçevesinde cezasını tamamladıktan sonra da tutuklu kalmasına karar vermişti.

Yüksek Mahkeme, 10 Aralık 2021'de Assange'ın ABD'ye iade edilebileceğine hükmetmişti.

Westminster Sulh Ceza Mahkemesinin 20 Nisan 2022'de iadeye hükmetmesiyle dönemin İçişleri Bakanı Priti Patel, 17 Haziran 2022'de Assange'ın ABD'ye iade edilmesi kararını imzalamıştı.

Assange'ın avukatları da 1 Temmuz 2022'de karara ilişkin Yüksek Mahkemeye itiraz başvurusunda bulunmuştu.​​​​​​​

Yüksek Mahkemedeki temyiz davası, dün başlamıştı.

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