Somali asıllı Müslüman kadın tercihli oylarla İsveç parlamentosuna girdi

Ülkede 9 Eylül'de yapılan genel ve yerel seçimlerde en büyük sürprizi Somali asıllı Müslüman kadın politikacı yaptı.

Yeşiller ve Çevre Partisinin Göteborg kentinden 21'inci sırada milletvekili adayı gösterdiği Elmi, bin 461 tercihli oy alarak milletvekili seçildi.

İsveç resmi haber ajansı TT'nin haberine göre parti, Göteborg'dan iki milletvekili çıkararak listenin ilk iki sırasındaki adayları parlamentoya göndermeyi başardı.

Ancak tercihli oylarda yüzde 5 barajını aşan tek politikacı Elmi, ikinci sıradaki adayın yerine 21'inci sıradan milletvekili seçildi.

Çok mutlu olduğunu söyleyen 30 yaşındaki Müslüman kadın politikacı, TT'ye yaptığı açıklamada, harika bir sonuçla karşı karşıya kaldığını belirtti.

Göteborg'un kenar mahallesindeki banliyölerinde doğup büyüdüğünü söyleyen Elmi, ''Kenar mahallerinin en büyük sorununu ben bilirim. Özellikle eğitim ve okullar oldukça kötü. Ekonomik ve sosyal durumlar da iç açıcı değil. Parlamentoda bu konuların üzerine çalışmalar yapacağım.'' ifadesini kullandı.

Türk asıllı aday 83 oyla kaybetti

Öte yandan, sağ Merkez Partisinin Östergötland bölgesinden ikinci sıra milletvekili adayı gösterilen Türk asıllı politikacı Muharrem Demirok, sadece 83 oy farkla parlamentoya girmeyi başaramadı.

Merkez Partisi Östergörland'dan tek milletvekili çıkarırken Demirok, bin 175 tercihli oyla partisi adına bölgede en çok tercihli oyu alan politikacı oldu.

Yarışın son ana kadar soluk soluğa devam ettiğini söyleyen Demirok yaptığı açıklamada, Merkez Partisinden milletvekili seçilen arkadaşını tebrik ettiğini belirtti.

Bölgede en çok oyu almanın sevincini yaşadığını kaydeden Demirok, ''Maalesef bölgeden tek milletvekili çıkarabildik. Tercihli oylarda, partinin aldığı oyun yüzde 5'ini alan aday direkt meclise girebiliyor. Ben yüzde 4,67'de kaldım. Sağlık olsun, meclise giden arkadaşım da çok kaliteli bir kişi. Kendisini tebrik ediyorum.'' dedi.

Kaynak: AA