Ekvator Ginesi'ndeki FETÖ okulu Maarif Vakfı'na devredildi

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Türkiye'nin Malabo Büyükelçiliği'nin imzaladığı anlaşmayla bu ülkedeki FETÖ okulu, yeni öğretim yılına "Maarif Malabo Koleji" adıyla ve Türkiye Maarif Vakfı'nın (TMV) atadığı okul müdürüyle başladı.

Türkiye'nin Malabo Büyükelçisi Şebnem Cenk'in, Ekvator Ginesi Eğitim, Yükseköğretim ve Spor Bakan Yardımcısı Maria Jesus Ncara Owono ve Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Amerika Genel Müdürü Fabiola Angono Miko ile Malabo'daki "Nilüfer Uluslararası Koleji" nin TMV'ye devri anlaşmasını imzaladığı kaydedildi.

Kaynaklar, Maarif Malabo Koleji'nin, TMV tarafından atanan Müdür Muammer Yılmaz'ın öğretmenlerle yaptığı ilk toplantıyla yeni öğretim yılına başladığını belirtti.

Kaynak: AA