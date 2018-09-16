Filipinler'deki Mangkhut tayfununda ölü sayısı 64'e çıktı

Filipinler polisi, tayfun nedeniyle ölenlerin sayısının 64'e yükseldiğini açıkladı.

Tayfunda 45 kişinin kaybolduğunu belirten polis, 33 kişinin de yaralandığını söyledi.

Ölümlerin, daha çok tayfunun yol açtığı heyelanlardan kaynaklandığı, yaklaşık 250 bin kişinin tayfundan etkilendiği belirtildi.

Tayfundan en çok etkilenen Benguet bölgesinde hayatını kaybeden 38 kişinin çoğunun, tayfuna bağlı meydana gelen 2 toprak kaymasında öldüğü ve bölgede 37 kişiden haber alınamadığı bildirildi.

Ülkedeki hızı 100 kilometreye kadar düşen tayfunun bugün Filipinler'deki etkisini yitirerek Çin'in güneyine ve Hong Kong'a ulaştığı ifade edildi.

Hawaii'deki Müşterek Tayfun Uyarı Merkezi, Pasifik Okyanusu'nun kuzeyinde ortaya çıkan tayfunun, kategori 5 kasırga gücündeki "süper tayfun"a dönüştüğünü duyurmuştu.

Kaynak: AA, İHA, Reuters