Avrupa Uzay Ajansı (ESA), uzayda devasa güneş enerjisi tesislerinin çalışıp çalışmayacağını ve uygun maliyetli olup olmayacağını görmek için bu hafta üç yıllık bir çalışmayı onaylayacak.

Nihai amaç, yörüngede her biri bir elektrik santrali ile aynı miktarda elektrik üretebilen dev uydulara sahip olmak.

ESA'nın yönetim konseyi, fikri bugün Paris Genel Merkezinde değerlendirecek.

Çeşitli kuruluşlar ve diğer uzay ajansları bu fikri incelerken, Solaris girişimi, uzaya dayalı bir yenilenebilir enerji üretim sistemi geliştirmek için pratik bir planın temelini atan ilk girişim olacak.

ESA'nın genel müdürü Josef Aschbacher, BBC News'e uzaydan gelen güneş enerjisinin gelecekteki enerji kıtlıklarını gidermek için "muazzam" yardımcı olabileceğine inandığını söyledi.

"Karbon nötr ekonomilere geçmemiz ve bu nedenle enerji üretme şeklimizi değiştirmemiz ve özellikle enerji üretimimizin fosil yakıt kısmını azaltmamız gerekiyor. Uzaydan yapabilirseniz, ki eğer yapabilirsek, çünkü henüz orada değiliz, bu kesinlikle harika olur çünkü birçok sorunu çözer."

Teknoloji bunu yapmayı artık mümkün kılıyor

Güneş'in enerjisi uzayda çok daha verimli bir şekilde toplanabiliyor çünkü ne gece var ne de bulutlar.

Fikir 50 yılı aşkın bir süredir ortalıkta dolaşıyor, ancak şimdiye kadar uygulanması çok zor ve çok pahalıydı.

Yeniden kullanılabilir roketler ve özel sektör tarafından geliştirilen diğer yenilikler sayesinde fırlatma maliyetlerinin düşmesi oyunun kurallarını değiştirdi.

Uzayda robotik yapılarda ve elektriği uzaydan Dünya'ya kablosuz olarak ışınlayacak teknolojinin geliştirilmesinde de ilerlemeler oldu.

ESA, Solaris adını verdiği bir araştırma programı için üye ülkelerden fon arıyor.

Solaris girişimine öncülük eden bilim insanı Dr. Sanjay Vijendran'a göre, "Uzay tabanlı güneş enerjisi fikri artık bilim kurgu değil. Potansiyel orada ve uzayda bir şey inşa etmeye devam etmeye karar vermeden önce teknolojik yolu gerçekten anlamamız gerekiyor" dedi.