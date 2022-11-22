Haber Giriş: 22 Kasım 2022 Salı 05:37Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Solomon Adaları'nda 7,3 büyüklüğünde deprem
Solomon Adaları’nda 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının ardından tsunami uyarısı yapıldı.
Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırma Kurumu, Solomon Adaları'ndaki Malango'da yerin 10 km derinliğinde 7,3 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.
Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.
Etiketler: Deprem
Sıradaki Haber
ABD'den Husilere: Uluslararası deniz ticaretini tehdit etmeyi durdurun
Yükleniyor lütfen bekleyiniz