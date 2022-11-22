Haber Giriş: 22 Kasım 2022 Salı 01:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Irak'ın Duhok kentinde gaz patlaması: 4 ölü, 26 yaralı
[Fotograf: AA]
Irak'ın Duhok kentinde, bir binanın gaz tankında meydana gelen patlamada 4 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı.
IKBY Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, patlamada 4 kişinin hayatını kaybettiği ve 26 kişinin hastaneye kaldırıldığı duyuruldu.
Patlamanın yaşandığı binada öğrenci yurdunun da bulunduğu kaydedildi.
[Fotoğraf: AA]
Süleymaniye'nin Kazive Mahallesi'ndeki bir evde 17 Kasım'da gaz kaçağı nedeniyle patlama meydana gelmişti. Patlama sonucu çöken evde 15 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin yaralandığı bildirilmişti.
Etiketler: Irak
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