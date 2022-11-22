Olay Massacshussets eyaletindeki telefon mağazasında tatil öncesi alışverişin yoğun olduğu öğle saatlerinde yaşandı.

Sürücü, aracıyla mağazaya daldı. Mağazada bulunan 1 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi de yaralandı.

Olayın kaza mı kasıtlı mı olduğunu henüz açıklanmadı.

Olayla ilgili polis soruşturması sürüyor.