Haber Giriş: 22 Kasım 2022 Salı 00:50Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
ABD'de sürücü mağazaya daldı: 1 ölü, 16 yaralı
ABD’de bir kişi otomobiliyle telefon mağazasına girdi. Sebebi henüz bilinmeyen olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.
Olay Massacshussets eyaletindeki telefon mağazasında tatil öncesi alışverişin yoğun olduğu öğle saatlerinde yaşandı.
Sürücü, aracıyla mağazaya daldı. Mağazada bulunan 1 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi de yaralandı.
Olayın kaza mı kasıtlı mı olduğunu henüz açıklanmadı.
Olayla ilgili polis soruşturması sürüyor.
Etiketler: ABD
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