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Dünya
AA 01.12.2024 17:48

SMO, terör örgütü PKK/YPG işgalindeki Tel Rıfat bölgesini tam kuşatmaya aldı

Suriye Milli Ordusu, PKK/YPG'nin Tel Rıfat-Münbiç koridoruna engel olmak için başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu’nda Tel Rıfat'ı tam kuşatmaya alırken ilerleyişini sürdürüyor.

SMO, terör örgütü PKK/YPG işgalindeki Tel Rıfat bölgesini tam kuşatmaya aldı
[Fotograf: AA]

SMO güçlerinin Tel Rıfat'ta yuvalanan teröristlerle çatışmaları bölgenin kuzeybatı, kuzeydoğu, doğu ve güney cephe hatlarında sürüyor.

SMO, operasyon kapsamında Tel Rıfat'ın Şevergaelrız, Tennep, Malikiyye, Keffin, Kefernaya, Miskan, El-Cuz, Tatmıraş, Tel İneb, Mezeret Hamad, Zoyan, Maranaz, Algamiyye, Burcelgas, Minnığ, Telaccaz, Harabşems, Kutale, Ayn dakne, Deyr Cemal ve Zukkebir köyleri, Kuveyris ve Minnığ havaalanları ile Zuyan Tepesi'ni ele geçirdi.

Son güncelleme tarihi: 1 Aralık 2024[Son güncelleme tarihi: 1 Aralık 2024]

Muhalifler, operasyon kapsamında, Halep kent merkezinin güneydoğusundaki Sefire ilçesini Esed rejimi güçlerinden geri aldı.

Operasyonda Tel Rıfat ve çevresinde yaklaşık 850 kilometrelik bir alan kontrol altına alındı.

Suriye Milli Ordusu, Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda Minnığ Havalimanı'nı ele geçirdi
Suriye Milli Ordusu, Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda Minnığ Havalimanı'nı ele geçirdi

Özgürlük Şafağı Operasyonu

SMO, terör örgütü PKK/YPG'nin Tel Rıfat ile Suriye'nin kuzeydoğusu arasında terör koridoru oluşturma planına karşı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nu başlatmıştı.

Rejim karşıtı silahlı grupların Halep'e yönelik operasyonunun başlamasıyla hakimiyetindeki alanları çok kısa sürede kaybeden Suriye rejim güçleri, söz konusu gruplar karşısında terör örgütü PKK/YPG'den destek istemiş ve bu durum PKK/YPG'ye alan açmıştı.

Suriye rejimi, kontrolü altındaki toprakları Fırat'ın doğusunda yer alan PKK/YPG güçlerine devretmeye başlamış, Fırat'ın doğusundan çok sayıda PKK/YPG mensubu Halep bölgesine gelmiş ve örgüte ait ağır silahlar bölgeye sevk edilmeye başlanmıştı.

Terör örgütü PKK/YPG, Tel Rıfat ile Suriye'nin kuzeydoğusu arasında bir terör koridoru oluşturma planını devreye sokmuş, bunun üzerine SMO grupları, Özgürlük Şafağı Operasyonu'nu başlatmış ve hızla sahaya girmişti.

SMO, operasyon sırasında askeri uçakların ve hava savunma sistemlerinin yer aldığı Kuveyris Askeri Havaalanı'nı alarak PKK/YPG'nin Tel Rıfat-Münbiç hattını kesmişti.

SMO ayrıca Türkiye'ye 13 kilometre uzaklıkta olması nedeniyle stratejik öneme sahip Minnığ Havalimanı'nı ele geçirmişti.

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