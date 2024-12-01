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Dünya
AA 01.12.2024 17:31

İsrail askerleri Batı Şeria'da aralarında çocukların da olduğu 15 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerine düzenlediği baskınlarda, aralarında çocuklar ve eski tutukluların da olduğu 15 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail askerleri Batı Şeria'da aralarında çocukların da olduğu 15 Filistinliyi gözaltına aldı
[Fotograf: AA]

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail askerlerinin Batı Şeria'da Filistinlilerin evlerine baskınlarını sürdürdüğü aktarıldı.

İsrail ordusunun dün akşamdan bu yana Cenin, Nablus, El Halil, Tulkerim ve Selfit kentlerine yeni baskınlar düzenlediği aktarılan açıklamaya göre, aralarında çocuk ve eski tutukluların da olduğu 15 kişi gözaltına alındı.

Baskınlar sırasında ayrıca Filistinlilerin evlerinin tahrip edildiği, alıkonulan kişilerin ve ailelerinin darp ve tehdide maruz kaldığı ifade edilen açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 11 bin 900'ü geçtiği duyuruldu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten beri işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167’si çocuk 797 Filistinli hayatını kaybetti.

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