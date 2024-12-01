Puslu 3.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 01.12.2024 16:05

Rus savaş uçakları, Halep Üniversite Hastanesi'ne hava saldırısı düzenledi

Rus savaş uçakları, Suriye'de Halep kent merkezindeki Halep Üniversite Hastanesi'ne hava saldırısı gerçekleştirdi.

Rus savaş uçakları, Halep Üniversite Hastanesi'ne hava saldırısı düzenledi

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, SU-24 tipi Rus savaş uçaklarının, Halep Üniversite Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 9 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Halep ve İdlib'deki çatışmalar

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında, 27 Kasım'da, Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı.

27-28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, 30 Kasım'da merkezin büyük bölümünü ele geçirmişti.

Silahlı gruplar, 30 Kasım'da Han Şeyhun ilçesini alarak tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı.

ETİKETLER
Rusya Suriye
Sıradaki Haber
Malezya'da seller nedeniyle 150 binden fazla kişi tahliye edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:17
Kar ve buzla mücadele için hazırlıklar tamam
16:05
Malezya'da seller nedeniyle 150 binden fazla kişi tahliye edildi
15:46
Bakan Tekin'den okul öncesi eğitim paylaşımı
15:40
Rusya: Donetsk'teki İlyinka ve Petrovka yerleşim birimlerini ele geçirdik
15:04
Tekirdağ'da balıkçılar fırtına nedeniyle denize açılamadı
15:02
İstanbul'un barajlarındaki doluluk yüzde 30'un altında
Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi'nde çalışmalar sürüyor
Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi'nde çalışmalar sürüyor
FOTO FOKUS
Gezginlerin gözde rotası: Kastamonu
Gezginlerin gözde rotası: Kastamonu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ