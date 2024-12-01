Rusya: Donetsk'teki İlyinka ve Petrovka yerleşim birimlerini ele geçirdik

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus silahlı kuvvetlerinin Ukrayna'daki eylemleriyle ilgili bilgi verildi.

Açıklamada, Rus ordusunun cephede ilerlemeye devam ettiği belirtilerek, "Güney ve Merkez Askeri Grubu birlikleri, saldırıları sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin İlyinka ve Petrovka yerleşim birimlerini kurtardı." denildi.

Son 24 saatte 136 bölgede Ukrayna'nın askeri havaalanı altyapısına, insansız hava araçları (İHA) üretim ve depolama atölyelerine yönelik saldırıların düzenlendiği bildirilen açıklamada, savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 649 uçak, 283 helikopter, 37 bini aşkın İHA, 586 hava savunma füze sistemi, 19 bin 577 tank ve zırhlı araç, 1497 çok namlulu roketatar, 18 bin 807 obüs ve havan topu ile 28 bin 905 özel askeri aracın imha edildiği bilgisi verildi.