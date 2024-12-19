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Dünya
AA 19.12.2024 13:11

Slovenya Cumhurbaşkanı: İsrail, BM Şartı'nı çok daha büyük bir ölçekte ihlal ediyor

Slovenya Cumhurbaşkanı Natasa Pirc Musar, İsrail ve Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nı ihlal ettiğini ancak İsrail'in bunu çok daha büyük bir ölçekte yaptığını söyledi.

Slovenya Cumhurbaşkanı: İsrail, BM Şartı'nı çok daha büyük bir ölçekte ihlal ediyor
[Fotograf: AP]

Pirc Musar, Radyo Slovenya'ya yaptığı açıklamada, dünyada 55 silahlı çatışmanın devam ettiğini belirtti.

Barış ve güvenliğin konuşulması gereken bir dünyada çatışmalardan söz edildiğini belirten Pirc Musar, "Gelecekte BM ve Güvenlik Konseyinin daha işlevsel olabilmesi için çözümler bulmalıyız" dedi.

Pirc Musar, "Ukrayna'daki savaşta her iki taraftan ölenlerin sayısı 1 milyona ulaştı. Bunların çoğu askerdi, sivil kayıp ise 32 bindi. Gazze'de ise sadece bir yılda 45 binden fazla insan öldürüldü ve bunların çoğu kadın ve çocuktu. Sayılara bakıldığında Gazze'de yaşananların çok daha farklı olduğunu görüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Tünelin ucunda ışık göremediğini vurgulayan Pirc Musar, "Saldıran taraftan bahsetmeden barıştan da söz edemeyiz. BM Şartı'nı ihlal edenleri biliyoruz. Burada İsrail ve Rusya arasında bir fark yok. İkisi de BM Şartı'na aykırı davranıyor ancak İsrail bunu çok daha büyük bir ölçekte yapıyor." ifadelerini kullandı.

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