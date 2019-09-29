Dünya
Slovakya'da savaş uçağı düştü29 Eylül 2019 Pazar 21:29 - Son Güncelleme 29 Eylül 2019 Pazar 21:28
Slovakya Hava Kuvvetlerine ait Rus yapımı MiG-29 tipi savaş uçağı düştü, pilot yaralı olarak kurtuldu.
Slovakya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Danka Capakova, yaptığı açıklamada, MiG-29 tipi savaş uçağının Slovakya'nın Zlate Moravce bölgesine düştüğünü, kazadan önce uçaktan atlayan pilotun yaralı olarak kurtulduğunu belirtti.
Capakova, yaralı pilotun hastaneye kaldırıldığını ve hayati tehlikesinin bulunmadığını kaydetti.
Kaynak: AA
Etiketler: Slovakya uçak savaş uçağı pilot