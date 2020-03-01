Slovakya Haber Ajansı TASR’ın haberinde, milletvekili seçimlerinin sandık çıkış anket sonuçları paylaşıldı.

Haberde, ana muhalefet OLANO Partisinin yüzde 25,3 ile birinci olduğu, iktidardaki Yön-Sosyal Demokrat Partisinin (SMER) yüzde 13,9 ile ikinci sırada seçimleri tamamladığı bildirildi.

İlerici Slovakya (PS) ve Birlikte Partisinin (Spolu) yüzde 8,8 oy aldığı belirtilen haberde, aşırı sağcı Bizim Slovakyamız Partisinin (LSNS) de 8,8’lik oy oranına ulaştığı kaydedildi.

Koalisyon hükümeti kurulması bekleniyor

Yüzde 5'lik seçim barajını aşarak, 150 sandalyeden oluşan parlamentoya, Aileyiz Partisi yüzde 7,5, Özgürlük ve Dayanışma Partisi (SAS) yüzde 6,4, Andrej Kiska'nın kurduğu İnsanlar İçin Partisi yüzde 5,6 ve Hıristiyan Demokratlar Partisinin (KDH) yüzde 5 ile girmeyi başardığı aktarıldı.

Seçimler sonucunda hiçbir parti tek başına hükümet kurabilecek oy oranına ulaşamazken, 8 partinin girdiği mecliste koalisyon hükümeti kurmanın dışında bir seçenek öngörülmüyor.