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Avustralya'da koronavirüsten ilk ölüm
[Fotoğraf: Reuters]
Avustralya'da yeni tip koronavirüs nedeniyle ilk ölüm, Perth şehrinde gerçekleşti.
Avustralyalı sağlık yetkililerinin açıklamasına göre, ülkede koronavirüs nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti.
Batı Avustralya Sağlık Şefi Andrew Robertson, gazetecilere yaptığı açıklamada, 78 yaşındaki kişinin Perth şehrinde hayatını kaybettiğini söyledi.
Ülkede, şu ana kadar teyit edilmiş 25 koronavirüs (Covid-19) vakası bulunuyor.
Etiketler: yeni tip koronavirüs Perth şehri avustralyaSon Güncelleme: 1 Mart 2020 Pazar 05:01
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