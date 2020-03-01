Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu (TADF), Türk Amerikan Yönlendirme Komitesi (TASC), MÜSİAD USA, Türk Amerikan Ticaret ve Sanayi Odası (TACCI) ve Türk Amerikan Dernekleri Meclisi (TADA) imzalı açıklamada, "Türk-Amerikan toplumu olarak devletimizin, milletimizin ve Mehmetçiğimizin yanında olduğumuzu ifade etmek için bir araya geldik." ifadesine yer verildi.

İdlib’de gerçekleştirilen saldırıda şehit edilen Mehmetçiklerin ve o acı günün unutulmayacağı belirtilen açıklamada, "Her zaman olduğu gibi, devletimizin ve ordumuzun yanındayız." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, Türk vatandaşlarına, 1 Mart 2020 pazar günü saat 14.00’te Washington Beyaz Saray önünde seslerini tüm dünyaya duyurmak için toplanma çağrısı yapıldı.