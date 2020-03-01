İdlib'de rejimin alçak saldırısının ardından, NATO'nun Türkiye'ye yönelik uyarlanmış güvence tedbirlerinin güçlendirilmesine ilişkin görüşmeler devam ediyor.

Yunanistan, Kuzey Atlantik Konseyi'nin İdlib saldırısı sonrasında Türkiye'ye güçlü destek mesajı içeren siyasi açıklamasına, mülteciler ve Avrupa Birliği'yle imzalanan 18 Mart Göçmen Mutabakatı ile ilgili bir maddenin eklenmesini talep etti.

Yunanistan'ın NATO'yla doğrudan bir ilgisi bulunmayan talebi, Türkiye'nin yanı sıra diğer müttefiklerden de kabul görmedi. Böylelikle Yunanistan'ın mülteci konusunu NATO bünyesine dahil etme çabaları da karşılıksız kaldı.

İdlib'deki Türk askerlerini hedef alan saldırının ardından Türkiye, NATO'dan 4'üncü maddenin işletilmesini istemiş ve Kuzey Atlantik Konseyi istişare için toplanmıştı.