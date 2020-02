Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Twitter'dan yaptığı açıklamada, göçmen akınını endişeyle takip ettiklerini açıkladı.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile Yunan ve Bulgar başbakanlarıyla sürekli iletişim halinde olduklarını belirten Von der Leyen, "Bu aşamadaki en önemli önceliğimiz Yunanistan ve Bulgaristan'a tam destek sağlamak. Kara sınırımızda Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı (Frontex) yolu da dahil olmak üzere ek destek sağlamaya hazırız" açıklamasını yaptı.

The @EU_Commission and the @EUCouncil have been following closely and with concern the situation at the EU external borders with Turkey. @eucopresident Charles Michel and myself have been in permanent contact with PM Mitsotakis and PM Borissov. (1/2)