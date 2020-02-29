Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Twitter'dan yaptığı açıklamada, göçmen akınını endişeyle takip ettiklerini açıkladı.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile Yunan ve Bulgar başbakanlarıyla sürekli iletişim halinde olduklarını belirten Von der Leyen, "Bu aşamadaki en önemli önceliğimiz Yunanistan ve Bulgaristan'a tam destek sağlamak. Kara sınırımızda Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı (Frontex) yolu da dahil olmak üzere ek destek sağlamaya hazırız" açıklamasını yaptı.

The @EU_Commission and the @EUCouncil have been following closely and with concern the situation at the EU external borders with Turkey. @eucopresident Charles Michel and myself have been in permanent contact with PM Mitsotakis and PM Borissov. (1/2) — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 29, 2020

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saat 21.02 itibarıyla Edirne üzerinden ayrılan göçmen sayısının 36 bin 776 olduğunu açıklamıştı.

Yunanistan'a gitmek için Edirne'ye gelen ve geceyi yaktıkları ateşin etrafında geçiren düzensiz göçmenler, zaman zaman Yunan polisinin attığı gaz ve ses bombalarına maruz kalıyor.