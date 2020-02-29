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Trump: Erdoğan ile Patriotları görüşüyoruz
[ABD Başkanı Donald Trump / Fotoğraf: Reuters]
ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birçok konuyu görüştüklerini, Suriye ve Patriot konusunun da buna dahil olduğunu açıkladı.
Beyaz Saray'da yeni tip koronavirüsle (Covid-19) ilgili yönetiminin aldığı tedbirler hakkında bir basın toplantısı düzenleyen ABD Başkanı Donald Trump, gündeme ilişkin soruları da yanıtladı.
Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Patriot konusunu görüşüp görüşmediklerine ilişkin bir soru üzerine, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile (Suriye bağlamında) birçok görüşme yapıyoruz ve tam olarak sizin atıf yaptığınız konuyu da konuşuyoruz" dedi.
Etiketler: son dakika patriot cumhurbaşkanı erdoğan ABD başkanı TrumpSon Güncelleme: 29 Şubat 2020 Cumartesi 23:17
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