Beyaz Saray'da yeni tip koronavirüsle (Covid-19) ilgili yönetiminin aldığı tedbirler hakkında bir basın toplantısı düzenleyen ABD Başkanı Donald Trump, gündeme ilişkin soruları da yanıtladı.

Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Patriot konusunu görüşüp görüşmediklerine ilişkin bir soru üzerine, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile (Suriye bağlamında) birçok görüşme yapıyoruz ve tam olarak sizin atıf yaptığınız konuyu da konuşuyoruz" dedi.